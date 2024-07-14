Иванов Василий Владимирович 01.06.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Василий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1950

Дата смерти

15.10.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Татьяна Васильевна

Смерть
15.10.1992

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