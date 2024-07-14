Иванов Василий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1950
Дата смерти15.10.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Татьяна Васильевна
Смерть
15.10.1992