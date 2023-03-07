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Горбуновъ Мартынъ

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Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1743

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Горбуновъ Никита

Мать: Горбунова Авдотья Захарова

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Вешнякова Зиновья

Мать ребёнка: Колобова Горбунова Мавра Афонасьева

Рождение ребёнка
1768

Сын: Горбуновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Колобова Горбунова Мавра Афонасьева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Горбуновъ Гаврила

Мать ребёнка: Колобова Горбунова Мавра Афонасьева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Колобова Горбунова Мавра Афонасьева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Колобова Горбунова Мавра Афонасьева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Колобова Горбунова Мавра Афонасьева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобова Горбунова Мавра Афонасьева

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