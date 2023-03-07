Горбуновъ Мартынъ
Место рождения
Дата рождения1743
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Горбуновъ Никита
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Вешнякова Зиновья
Мать ребёнка: Колобова Горбунова Мавра Афонасьева
Рождение ребёнка
1768
Сын: Горбуновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Колобова Горбунова Мавра Афонасьева
Рождение ребёнка
1776
Сын: Горбуновъ Гаврила
Мать ребёнка: Колобова Горбунова Мавра Афонасьева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Колобова Горбунова Мавра Афонасьева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Колобова Горбунова Мавра Афонасьева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Колобова Горбунова Мавра Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно