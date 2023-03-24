(Glaser) Sofia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Glaser) Sofia

(Glaser) Sofia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1835 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Glaser Jacob

Мать: Glaser Tiina

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close