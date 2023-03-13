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(Соплина) Пелагея

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Место рождения

Дурасовка

Дата рождения

1789

Пол

Женский

Отец

1757 г.р.

Мать

1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Соплинъ Иванъ

Мать: Соплина Федосья Агеева

Дурасовка
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