Пономарева (Мазурина) Пелагия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Мазурина) Пелагия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Мазурин Егор

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
01.11.1870

Муж: Пономарев Григорий Матвеевич

Рождение ребёнка
03.03.1879

Сын: Пономарев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Матвеевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.01.1882

Дочь: (Пономарева) Настасья Григорьевна

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Матвеевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.04.1883

Дочь: (Пономарева) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Матвеевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.09.1885

Дочь: (Пономарева) Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Матвеевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.05.1888

Дочь: (Пономарева) Агрипена Григорьевна

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Матвеевич

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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