Пономарева (Мазурина) Пелагия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Мазурин Егор
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
01.11.1870
Рождение ребёнка
03.03.1879
Сын: Пономарев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
19.01.1882
Дочь: (Пономарева) Настасья Григорьевна
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
08.04.1883
Дочь: (Пономарева) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
27.09.1885
Дочь: (Пономарева) Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
30.05.1888
Дочь: (Пономарева) Агрипена Григорьевна
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Матвеевич
Смерть
Неизвестно