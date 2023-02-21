(Козявина) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Козявина) Агафья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1794 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Козявин Иван

Мать: Козявина Марфа

Смерть
Неизвестно
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