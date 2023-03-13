Подшивалова Прасковья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подшивалова Прасковья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Подшиваловъ Трофимъ

Отец ребёнка: Подшиваловъ Алексей

Рамодановка
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Подшиваловъ Алексей

Рамодановка
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Подшиваловъ Алексей

Рамодановка
Рождение ребёнка
1791

Сын: Подшиваловъ Егоръ

Отец ребёнка: Подшиваловъ Алексей

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подшиваловъ Алексей

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