Паленева Варвара Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Шекунова Пелагея
Отец ребёнка: Паленевъ Антонъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Паленевъ Кузьма
Отец ребёнка: Паленевъ Антонъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Паленевъ Антонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Паленевъ Антонъ