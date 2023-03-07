Власова Мавра Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова Мавра Никитична

Власова Мавра Никитична

avatar

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Прасковья Семёновна

Отец ребёнка: Власов Семён Аникеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1748

Муж: Власов Семён Аникеевич

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Мавра Семёновна

Отец ребёнка: Власов Семён Аникеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Федосья Большая Семёновна

Отец ребёнка: Власов Семён Аникеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Федосья Меньшая Семёновна

Отец ребёнка: Власов Семён Аникеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close