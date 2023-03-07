Власова Мавра Никитична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Прасковья Семёновна
Отец ребёнка: Власов Семён Аникеевич
Бракосочетание
До 1748
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Мавра Семёновна
Отец ребёнка: Власов Семён Аникеевич
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Федосья Большая Семёновна
Отец ребёнка: Власов Семён Аникеевич
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Федосья Меньшая Семёновна
Отец ребёнка: Власов Семён Аникеевич
Смерть
Неизвестно