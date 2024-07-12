Малахов Алeксандр Владимирович
мужской, родился 31.07.1986, ангарск
ОтецМалахов Владимир06.02.1947 г.р.
Супруги
Малахова Екатерина12.07.? г.р.
Дети
Малахов 7 АлександровичНеизвестно г.р.
Малахов ? АлександровичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1986
Отец: Малахов Владимир
Мать: скрыто настройками приватности
ангарск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малахова ? Александровна
Мать ребёнка: Малахова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малахова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Малахова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Малахова Екатерина