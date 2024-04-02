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Ситкарев Петр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Ситкарев Стефан

Мать: Ситкарева Матрена Федоровна

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