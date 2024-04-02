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Ситкарев Петр Степанович
Ситкарев Петр Степанович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Пол
Мужской
Отец
Ситкарев Стефан
1880 г.р.
Мать
Ситкарева (Белолипцева) Матрена Федоровна
1891 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Ситкарев Стефан
Мать:
Ситкарева Матрена Федоровна
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