Степанов Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1936
Дата смерти15.02.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гефнер Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гефнер Любовь Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гефнер Любовь Михайловна
Смерть
15.02.2009