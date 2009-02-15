Степанов Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1936

Дата смерти

15.02.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гефнер Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гефнер Любовь Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гефнер Любовь Михайловна

Смерть
15.02.2009
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