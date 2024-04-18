Коворотный Варфоломей Трофимович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиПосле 1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
1832
Сын: Коворотный Григорий Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Коворотный Пётр Варфоломеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коворотный Емельян Варфоломеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коворотная София Варфоломеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коворотный Онуфрий Варфоломеевич
Смерть
После 1836