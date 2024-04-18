Коворотный Варфоломей Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коворотный Варфоломей Трофимович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1806

Дата смерти

После 1836

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Коворотный Григорий Варфоломеевич

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Коворотный Пётр Варфоломеевич

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коворотный Емельян Варфоломеевич

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коворотная София Варфоломеевна

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коворотный Онуфрий Варфоломеевич

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1836
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