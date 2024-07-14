Борисова (Герб) Татьяна Владимировна 22.08.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Борисова (Герб) Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1966 г.р.

Дети

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
11.08.1995

Сын: Борисов Евгений Викторович

Отец ребёнка: Борисов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
16.02.2012

Дочь: Борисова Полина Викторовна

Отец ребёнка: Борисов Виктор Иванович

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