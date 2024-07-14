Борисова (Герб) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1995
Сын: Борисов Евгений Викторович
Отец ребёнка: Борисов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
16.02.2012
Дочь: Борисова Полина Викторовна
Отец ребёнка: Борисов Виктор Иванович