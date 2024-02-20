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(Корсунова) Мария Киприоновна

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

25.12.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Около 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1919

Отец: Корсун Киприон Трофимович

Мать: Корсун Анастасия Игнатьевна

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 92 /, м/к-1919г../ зап.№ 46 /
Крещение
25.12.1919
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1919г./ зап.№ 92 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 46 /. | Восприемники: Граждане сл.Кривая Лука Никита Тимофеевич Лиманский и Мария Васильевна Цыбульникова
Смерть
Неизвестно
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