(Корсунова) Мария Киприоновна
Место рожденияРОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рождения25.12.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1919
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 92 /, м/к-1919г../ зап.№ 46 /
Крещение
25.12.1919
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1919г./ зап.№ 92 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 46 /. | Восприемники: Граждане сл.Кривая Лука Никита Тимофеевич Лиманский и Мария Васильевна Цыбульникова
Смерть
Неизвестно