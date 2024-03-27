Тюшевская (Кантеева) Феврония Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюшевская (Кантеева) Феврония Сергеевна

Место рождения

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Кантеев Сергей Петров

Мать: Кантеева Анастасия Иванова

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюшевский Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тюшевский Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тюшевский Василий Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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