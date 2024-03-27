Тюшевская (Кантеева) Феврония Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Кантеев Сергей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тюшевский Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тюшевский Василий Кузьмич
Смерть
Неизвестно