Казила Александр Евстафьевич 12.04.1907 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Казила Александр Евстафьевич

Место рождения

Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

12.04.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1907 ст.

Отец: Казила Евстафий Афанасьевич

Мать: Казила Ирина Евфимьевна

Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Первоначально родители проживали в переселенческом участке Немчиновском (д. Очкино).
Крещение
15.04.1907 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники деревни Журавки крестьянин Игнатий Фомин Демиденко и крестьянская жена Ольга Тимофеевич Буренок.
Смерть
Неизвестно

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