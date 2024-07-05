Казила Александр Евстафьевич
Место рождения
Дата рождения12.04.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1907 ст.
Первоначально родители проживали в переселенческом участке Немчиновском (д. Очкино).
Крещение
15.04.1907 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники деревни Журавки крестьянин Игнатий Фомин Демиденко и крестьянская жена Ольга Тимофеевич Буренок.
Смерть
Неизвестно