Антоненко Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антоненко ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1907
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Белорусская ССР, Могилевская обл., Костюковичский р-н, д. Киселевка
Смерть
Неизвестно