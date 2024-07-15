Антоненко Егор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАнтоненко Егор

Антоненко Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антоненко ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антоненко Федор Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Белорусская ССР, Могилевская обл., Костюковичский р-н, д. Киселевка
Смерть
Неизвестно

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