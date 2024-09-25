Бардина Фекла Анастасиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1898 ст.
Деревни Гулькино крестьянин Феодор Андреев,православного исповедания,первым браком (18 лет). Деревни Малого Батраса крестьянин Анастасия Гавриилова дочь девица Фекла,православного исповедания (19 лет)
Рождение ребёнка
15.10.1899 ст.
Отец ребёнка: Бардин Феодор (Федор) Андреев
Деревни Гулькиной крестьянин Феодор Андреевич и законная жена его Фекла Анастасиевна,оба православные
Рождение ребёнка
23.08.1905 ст.
Сын: нет
Отец ребёнка: Бардин Феодор (Федор) Андреев
мертворожденный ребенок
Рождение ребёнка
07.11.1909 ст.
Отец ребёнка: Бардин Феодор (Федор) Андреев
Деревни Гулькиной запасный рядовой Феодор Андреевич Бардин и его законная жена Фекла Анастасиевна,оба православные
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.
Дочь: (Бардина) Анна Федорова
Отец ребёнка: Бардин Феодор (Федор) Андреев
Рождение ребёнка
14.11.1918 ст.
Сын: Бардин Григорий Феодорович
Отец ребёнка: Бардин Феодор (Федор) Андреев
Деревни Гулькиной крестьянин Феодор Андреевич Бардин и его законная жена Фекла Анастасиевна,оба православные