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Бардина Фекла Анастасиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.09.1898 ст.

Муж: Бардин Феодор (Федор) Андреев

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Гулькино крестьянин Феодор Андреев,православного исповедания,первым браком (18 лет). Деревни Малого Батраса крестьянин Анастасия Гавриилова дочь девица Фекла,православного исповедания (19 лет)
Рождение ребёнка
15.10.1899 ст.

Сын: Бардин Андрей Федорович

Отец ребёнка: Бардин Феодор (Федор) Андреев

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Гулькиной крестьянин Феодор Андреевич и законная жена его Фекла Анастасиевна,оба православные
Рождение ребёнка
23.08.1905 ст.

Сын: нет

Отец ребёнка: Бардин Феодор (Федор) Андреев

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
мертворожденный ребенок
Рождение ребёнка
07.11.1909 ст.

Сын: Бардин Никон Федорович

Отец ребёнка: Бардин Феодор (Федор) Андреев

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Гулькиной запасный рядовой Феодор Андреевич Бардин и его законная жена Фекла Анастасиевна,оба православные
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.

Дочь: (Бардина) Анна Федорова

Отец ребёнка: Бардин Феодор (Федор) Андреев

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.11.1918 ст.

Сын: Бардин Григорий Феодорович

Отец ребёнка: Бардин Феодор (Федор) Андреев

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Гулькиной крестьянин Феодор Андреевич Бардин и его законная жена Фекла Анастасиевна,оба православные

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