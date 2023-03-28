Кручинина Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кручинина Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1872 ст.

Дочь: Ксения Лаврентьевна

Отец ребёнка: Кручинин Лаврентий Игнатьевич

Рождение ребёнка
04.07.1877 ст.

Дочь: Марфа Леонтьевна

Отец ребёнка: Кручинин Лаврентий Игнатьевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кручинин Лаврентий Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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