Кручинина Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.01.1872 ст.
Дочь: Ксения Лаврентьевна
Отец ребёнка: Кручинин Лаврентий Игнатьевич
Рождение ребёнка
04.07.1877 ст.
Дочь: Марфа Леонтьевна
Отец ребёнка: Кручинин Лаврентий Игнатьевич
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно