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Терлеев Прокопий Яковлев

Место рождения

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Терлеев Яков Владимиров

Мать: ?

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терлеева Домна Алексеева

Рождение ребёнка
1788

Сын: Терлеев Иван Прокопьев

Мать ребёнка: Терлеева Домна Алексеева

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Терлеева (Терлеева) Арина Прокопьева

Мать ребёнка: Терлеева Домна Алексеева

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Терлеева (Терлеева) Афимья Прокопьева

Мать ребёнка: Терлеева Домна Алексеева

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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