Терлеев Прокопий Яковлев
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Терлеев Яков Владимиров
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терлеева Домна Алексеева
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Терлеева Домна Алексеева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Терлеева (Терлеева) Арина Прокопьева
Мать ребёнка: Терлеева Домна Алексеева
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Терлеева (Терлеева) Афимья Прокопьева
Мать ребёнка: Терлеева Домна Алексеева
Смерть
Неизвестно