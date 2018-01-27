Оболенская (Нарышкина) Любовь Александровна
женский, родилась 27.01.1890, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 10.04.1967, г. Лондон, Великобритания
МатьМаташилова N.Неизвестно г.р.
ОтецНарышкин Александр Дмитриевич08.01.1851 г.р.
Супруги
Оболенский Сергей Александрович21.02.1879 г.р.
Дети
Реникар (Оболенская) Мария Сергеевна1915 г.р.
Оболенский Александр Сергеевич17.02.1916 г.р.Показать еще 4
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Рождение
27.01.1890
Отец: Нарышкин Александр Дмитриевич
Мать: Маташилова N.
Бракосочетание
05.02.1914
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Реникар (Оболенская) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Оболенский Сергей Александрович
Рождение ребёнка
17.02.1916
Сын: Оболенский Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Оболенский Сергей Александрович
Рождение ребёнка
14.09.1917
Дочь: Мортон (Оболенская) Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Оболенский Сергей Александрович
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.04.1919
Сын: Оболенский Фёдор Сергеевич
Отец ребёнка: Оболенский Сергей Александрович
г. Лондон, Великобритания
Рождение ребёнка
13.02.1921
Дочь: Оболенская Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Оболенский Сергей Александрович
г. Лондон, Великобритания
Рождение ребёнка
15.05.1926
Сын: Оболенский Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Оболенский Сергей Александрович
г. Лилль, Третья Французская республика
Смерть
10.04.1967
г. Лондон, Великобритания