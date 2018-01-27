Оболенская (Нарышкина) Любовь Александровна 27.01.1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оболенская (Нарышкина) Любовь Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 27.01.1890, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 10.04.1967, г. Лондон, Великобритания

Мать
Маташилова N.Неизвестно г.р.
Отец
Нарышкин Александр Дмитриевич08.01.1851 г.р.
Супруги
Оболенский Сергей Александрович21.02.1879 г.р.
Дети
Реникар (Оболенская) Мария Сергеевна1915 г.р.
Оболенский Александр Сергеевич17.02.1916 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1890

Отец: Нарышкин Александр Дмитриевич

Мать: Маташилова N.

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
05.02.1914

Муж: Оболенский Сергей Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Реникар (Оболенская) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Оболенский Сергей Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
17.02.1916

Сын: Оболенский Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Оболенский Сергей Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
14.09.1917

Дочь: Мортон (Оболенская) Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Оболенский Сергей Александрович

Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Рождение ребёнка
10.04.1919

Сын: Оболенский Фёдор Сергеевич

Отец ребёнка: Оболенский Сергей Александрович

г. Лондон, Великобритания

Рождение ребёнка
13.02.1921

Дочь: Оболенская Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Оболенский Сергей Александрович

г. Лондон, Великобритания

Рождение ребёнка
15.05.1926

Сын: Оболенский Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Оболенский Сергей Александрович

г. Лилль, Третья Французская республика

Смерть
10.04.1967
г. Лондон, Великобритания

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