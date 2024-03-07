Колеганов Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолеганов Петр Васильевич

Колеганов Петр Васильевич

Место рождения

с.Подстепки Самарской губернии

Дата рождения

10.06.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1894

Отец: Колеганов Василий Михайлович

Мать: Колеганова Пелагея Андреевна

с.Подстепки Самарской губернии
Бракосочетание
10.10.1913

Жена: Каляганова Наталья Яковлевна

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Подстепок
Рождение ребёнка
15.08.1914

Сын: Каляганов Александр Петрович

Мать ребёнка: Каляганова Наталья Яковлевна

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Подстепок
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close