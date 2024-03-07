Колеганов Петр Васильевич
Место рожденияс.Подстепки Самарской губернии
Дата рождения10.06.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1894
с.Подстепки Самарской губернии
Бракосочетание
10.10.1913
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Подстепок
Рождение ребёнка
15.08.1914
Сын: Каляганов Александр Петрович
Мать ребёнка: Каляганова Наталья Яковлевна
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Подстепок
Смерть
Неизвестно