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Федорченко Севастьян Семенович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Федорченко Семен Демьянович

Мать: 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1844

Сын: Федорченко Корней Севастьянович

Мать ребёнка: Федорченко Марина Тихоновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марфа Севастьяновна

Мать ребёнка: Федорченко Марина Тихоновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорченко Марина Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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