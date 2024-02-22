Чернобай Анатолий михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернобай Анатолий михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернобай михаил николаевич

Мать: Чернобай Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернобай татьяна анатольевна

Мать ребёнка: Чернобай елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернобай Анатолий анатольевич

Мать ребёнка: Чернобай елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернобай елена

Смерть
Неизвестно

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