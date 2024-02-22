Чернобай Анатолий михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернобай михаил николаевич
Мать: Чернобай Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернобай татьяна анатольевна
Мать ребёнка: Чернобай елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернобай Анатолий анатольевич
Мать ребёнка: Чернобай елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернобай елена
Смерть
Неизвестно