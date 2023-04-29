Спиридонова Стефанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова Стефанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Спиридонова Синклитикия Хрисанфовна

Отец ребёнка: Спиридонов Хрисанф Кондратович

Карево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Спиридонов Семен Хрисанфович

Отец ребёнка: Спиридонов Хрисанф Кондратович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Хрисанф Кондратович

Смерть
Неизвестно
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