Спиридонова Стефанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Спиридонова Синклитикия Хрисанфовна
Отец ребёнка: Спиридонов Хрисанф Кондратович
Карево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1870
Сын: Спиридонов Семен Хрисанфович
Отец ребёнка: Спиридонов Хрисанф Кондратович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно