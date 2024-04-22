Дерека (Кургак) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерека (Кургак) Мария Сергеевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

24.06.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1887

Отец: Кургак Сергей Афанасьевич

Мать: Кургак Стефанида Антоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
11.01.1909

Муж: Дерека Иван Лукич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.02.1910

Сын: Дерека Феодосий Иванович

Отец ребёнка: Дерека Иван Лукич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.10.1911

Сын: Дерека Филипп Иванович

Отец ребёнка: Дерека Иван Лукич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.09.1913

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Дерека Иван Лукич

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.03.1916

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Дерека Иван Лукич

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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