Дерека (Кургак) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения24.06.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1887
Бракосочетание
11.01.1909
Муж: Дерека Иван Лукич
Рождение ребёнка
05.02.1910
Отец ребёнка: Дерека Иван Лукич
Рождение ребёнка
10.10.1911
Отец ребёнка: Дерека Иван Лукич
Рождение ребёнка
08.09.1913
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Дерека Иван Лукич
Рождение ребёнка
19.03.1916
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Дерека Иван Лукич
Смерть
Неизвестно