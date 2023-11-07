Медведева Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Медведев Трифон Иванов
Рождение ребёнка
1819
Сын: Медведев Григорий Трифонов
Отец ребёнка: Медведев Трифон Иванов
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Медведев Трифон Иванов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Медведева Аграфена Трифонова
Отец ребёнка: Медведев Трифон Иванов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Медведева Александра Трифонова
Отец ребёнка: Медведев Трифон Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно