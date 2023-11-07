Медведева Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Медведев Петр Трифонов

Отец ребёнка: Медведев Трифон Иванов

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1819

Сын: Медведев Григорий Трифонов

Отец ребёнка: Медведев Трифон Иванов

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1823

Сын: Медведев Иван Трифонов

Отец ребёнка: Медведев Трифон Иванов

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Медведева Аграфена Трифонова

Отец ребёнка: Медведев Трифон Иванов

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Медведева Александра Трифонова

Отец ребёнка: Медведев Трифон Иванов

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Трифон Иванов

Смерть
Неизвестно
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