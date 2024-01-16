Чуркина Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина Анна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чуркина Афанасий

Мать: Чуркина Дочь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Артамон Афанасьевич

Отец ребёнка: Чуркин Афанасий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуркина Федосья Афанасьевна

Отец ребёнка: Чуркин Афанасий Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1941

Дочь: Чуркина Кристина Афанасьевна

Отец ребёнка: Чуркин Афанасий Яковлевич

Рождение ребёнка
До 1941

Сын: Чуркин Яков Афанасьевич

Отец ребёнка: Чуркин Афанасий Яковлевич

Рождение ребёнка
До 1941

Дочь: Чуркина Василиса Афанасьевна

Отец ребёнка: Чуркин Афанасий Яковлевич

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