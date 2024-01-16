Чуркина Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чуркина Афанасий
Мать: Чуркина Дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуркин Артамон Афанасьевич
Отец ребёнка: Чуркин Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуркина Федосья Афанасьевна
Отец ребёнка: Чуркин Афанасий Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1941
Дочь: Чуркина Кристина Афанасьевна
Отец ребёнка: Чуркин Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
До 1941
Отец ребёнка: Чуркин Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
До 1941
Дочь: Чуркина Василиса Афанасьевна
Отец ребёнка: Чуркин Афанасий Яковлевич