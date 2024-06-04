Бакулина (Кокорина) Пелагея Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулина (Кокорина) Пелагея Степанова

Место рождения

поч. Дресвища, Тимеревская вотчина, Вотчины Вятского Успенского Трифанова монастыря, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакулин Сидор Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: (Бакулина) Ксения Сидорова

Отец ребёнка: Бакулин Сидор Тимофеев

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Бакулин Ефим Сидоров

Отец ребёнка: Бакулин Сидор Тимофеев

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: (Бакулина) Мария Сидорова

Отец ребёнка: Бакулин Сидор Тимофеев

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: (Бакулина) Евдокия Сидорова

Отец ребёнка: Бакулин Сидор Тимофеев

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762

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