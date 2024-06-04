Бакулина (Кокорина) Пелагея Степанова
Место рожденияпоч. Дресвища, Тимеревская вотчина, Вотчины Вятского Успенского Трифанова монастыря, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: (Бакулина) Ксения Сидорова
Отец ребёнка: Бакулин Сидор Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Бакулин Ефим Сидоров
Отец ребёнка: Бакулин Сидор Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: (Бакулина) Мария Сидорова
Отец ребёнка: Бакулин Сидор Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: (Бакулина) Евдокия Сидорова
Отец ребёнка: Бакулин Сидор Тимофеев
Смерть
После 1762