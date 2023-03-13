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Решетовъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Решетовъ Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетова Ирина

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Решетова) Авдотья

Мать ребёнка: Решетова Ирина

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Решетова) Прасковья

Мать ребёнка: Решетова Ирина

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Решетовъ Трифанъ

Мать ребёнка: Решетова Ирина

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Решетовъ Мосей

Мать ребёнка: Решетова Ирина

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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