Решетовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Решетовъ Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Решетова Ирина
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Решетова) Авдотья
Мать ребёнка: Решетова Ирина
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Решетова) Прасковья
Мать ребёнка: Решетова Ирина
Рождение ребёнка
1788
Сын: Решетовъ Трифанъ
Мать ребёнка: Решетова Ирина
Рождение ребёнка
1790
Сын: Решетовъ Мосей
Мать ребёнка: Решетова Ирина