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Friesz Joseph

Место рождения

Braunsberg, Prussia

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1765 г.р.

Дети

1790 г.р.
1804 г.р.
1806 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Friesz (Hoff) Barbara

Рождение ребёнка
?.12.1790

Сын: Friess Anton

Мать ребёнка: Friesz (Hoff) Barbara

Рождение ребёнка
1804

Сын: Friesz Johannes

Мать ребёнка: Friesz (Hoff) Barbara

Рождение ребёнка
1806

Сын: Friesz Franz

Мать ребёнка: Friesz (Hoff) Barbara

Смерть
Неизвестно

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