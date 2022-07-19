Friesz Joseph
Место рожденияBraunsberg, Prussia
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Friesz (Hoff) Barbara
Рождение ребёнка
?.12.1790
Сын: Friess Anton
Мать ребёнка: Friesz (Hoff) Barbara
Рождение ребёнка
1804
Сын: Friesz Johannes
Мать ребёнка: Friesz (Hoff) Barbara
Рождение ребёнка
1806
Сын: Friesz Franz
Мать ребёнка: Friesz (Hoff) Barbara
Смерть
Неизвестно