Егоров Михаил Яковлевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Егоров Михаил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова, Елисеева, Неживых (Духова) Нелли Дмитриевна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова, Елисеева, Неживых (Духова) Нелли Дмитриевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова, Елисеева, Неживых (Духова) Нелли Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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