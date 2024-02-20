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Романько Василий Ефимович

Место рождения

УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка

Дата рождения

29.01.1903

Дата смерти

10.03.1903

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1903

Отец: Романько Ефим Павлович

Мать: Романько Евфросиния Онисимовна

УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Смерть
10.03.1903
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
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