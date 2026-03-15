Зубарев Петр Иванович
мужской, родился 1766
умер Неизвестно
ОтецЗубарев Иван Петрович1740 г.р.
МатьЗубарева Стефанида Семеновна1740 г.р.
Супруги
Зубарева Елена Родионовна1768 г.р.
Дети
Зубарев Федор Петрович1785 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Атары, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Зубарева Елена Родионовна
Атары, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно