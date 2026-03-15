Зубарев Петр Иванович 1766 — найти родственников по фамилии на Familio

Зубарев Петр Иванович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1766

умер Неизвестно

Отец
Зубарев Иван Петрович1740 г.р.
Мать
Зубарева Стефанида Семеновна1740 г.р.
Супруги
Зубарева Елена Родионовна1768 г.р.
Дети
Зубарев Федор Петрович1785 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Зубарев Иван Петрович

Мать: Зубарева Стефанида Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Елена Родионовна

Место жительства
Неизвестно
Атары, Советский муниципальный район, Кировская область

Рождение ребёнка
1785

Сын: Зубарев Федор Петрович

Мать ребёнка: Зубарева Елена Родионовна

Атары, Советский муниципальный район, Кировская область

Смерть
Неизвестно

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