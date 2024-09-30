Иванов Александр Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Иванова Параскева Васильевна
Военная служба
1874
рядовой Егерского, Лейб Гвардии, пехотного полка, 11-й роты
Рождение ребёнка
05.01.1874 ст.
Сын: Иванов Георгий Александрович
Мать ребёнка: Иванова Параскева Васильевна
Восприемники: Того села Якоти крестьянин Михаил Тимоѳеев и деревни Тараскова крестьянка Александра Иванова. Священник Клавдий Архангельский* с псаломщиком Варнавою Любимовым ЦГА Москвы, фонд №203,... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1904 ст.
Дочь: Закрацкая (Иванова) Наталия Александровна
Мать ребёнка: Иванова Параскева Васильевна
село Пирогово, Дмитровского уезда
Восприемники: Московской губернии, Дмитровского уезда, Тимоновской волости, деревни Тарасково крестьянин Андрей Григорьевич Пашков и Московского уезда, Троицкой волости, сельца Пирогова крестьянская ... Показать все
Смерть
Неизвестно