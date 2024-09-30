Иванов Александр Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Александр Иванович

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Место рождения

Якоть, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Якоть, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Иванова Параскева Васильевна

Военная служба
1874
рядовой Егерского, Лейб Гвардии, пехотного полка, 11-й роты
Рождение ребёнка
05.01.1874 ст.

Сын: Иванов Георгий Александрович

Мать ребёнка: Иванова Параскева Васильевна

Якоть, Дмитровский, Московская область
Восприемники: Того села Якоти крестьянин Михаил Тимоѳеев и деревни Тараскова крестьянка Александра Иванова. Священник Клавдий Архангельский* с псаломщиком Варнавою Любимовым ЦГА Москвы, фонд №203,... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1904 ст.

Дочь: Закрацкая (Иванова) Наталия Александровна

Мать ребёнка: Иванова Параскева Васильевна

село Пирогово, Дмитровского уезда
Восприемники: Московской губернии, Дмитровского уезда, Тимоновской волости, деревни Тарасково крестьянин Андрей Григорьевич Пашков и Московского уезда, Троицкой волости, сельца Пирогова крестьянская ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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