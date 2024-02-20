Голев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Фурсова Агафья Дмитриевна
с. Матренка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
с. Матренка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
с. Матренка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно