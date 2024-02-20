Голев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голев Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Фурсова Агафья Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

с. Матренка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голев Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

с. Матренка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

с. Матренка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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