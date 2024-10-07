Баскакова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Анна Агафоновна
Отец ребёнка: Баскаков Агафон Петрович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Евдокия Агафоновна
Отец ребёнка: Баскаков Агафон Петрович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Баскаков Абрам Агафонович
Отец ребёнка: Баскаков Агафон Петрович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ефим Агафонович
Отец ребёнка: Баскаков Агафон Петрович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Варвара Агафоновна
Отец ребёнка: Баскаков Агафон Петрович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Агафоновна
Отец ребёнка: Баскаков Агафон Петрович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Баскаков Агафон Петрович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Баскакова) Прасковья Агафоновна
Отец ребёнка: Баскаков Агафон Петрович
Смерть
Неизвестно