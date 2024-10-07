Баскакова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баскакова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баскаков Агафон Петрович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Анна Агафоновна

Отец ребёнка: Баскаков Агафон Петрович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Евдокия Агафоновна

Отец ребёнка: Баскаков Агафон Петрович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Баскаков Абрам Агафонович

Отец ребёнка: Баскаков Агафон Петрович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Ефим Агафонович

Отец ребёнка: Баскаков Агафон Петрович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Варвара Агафоновна

Отец ребёнка: Баскаков Агафон Петрович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Агафоновна

Отец ребёнка: Баскаков Агафон Петрович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Баскаков Ефим Агафонович

Отец ребёнка: Баскаков Агафон Петрович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Баскакова) Прасковья Агафоновна

Отец ребёнка: Баскаков Агафон Петрович

Смерть
Неизвестно

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