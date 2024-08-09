Марфа Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егор Васильев
Отец ребёнка: Василий Кондратов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Кондратов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Василий Кондратов
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Клеопатра Васильева
Отец ребёнка: Василий Кондратов
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Фекла Васильева
Отец ребёнка: Василий Кондратов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Харитон Васильев
Отец ребёнка: Василий Кондратов
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Василий Кондратов
Смерть
Неизвестно