Марфа Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор Васильев

Отец ребёнка: Василий Кондратов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Кондратов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Василий Кондратов

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Клеопатра Васильева

Отец ребёнка: Василий Кондратов

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Фекла Васильева

Отец ребёнка: Василий Кондратов

Рождение ребёнка
1803

Сын: Харитон Васильев

Отец ребёнка: Василий Кондратов

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Василий Кондратов

Смерть
Неизвестно

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