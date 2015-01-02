Порфирьева Милана Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порфирьева Милана Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.2015

Отец: не указан

Мать: Порфирьева Марина Александровна

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