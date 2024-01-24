Силина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1826 ст.

Сын: Савельев Алексий

Отец ребёнка: Григорьев Савва

Рожницкое Заречье, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.03.1836 ст.

Сын: Саввин Иоанн

Отец ребёнка: Григорьев Савва

Рожницкое Заречье, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.10.1837 ст.

Сын: Савельев Косьма

Отец ребёнка: Григорьев Савва

Рожницкое Заречье, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Савва

Смерть
Неизвестно
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