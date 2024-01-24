Силина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1826 ст.
Сын: Савельев Алексий
Отец ребёнка: Григорьев Савва
Рождение ребёнка
25.03.1836 ст.
Сын: Саввин Иоанн
Отец ребёнка: Григорьев Савва
Рождение ребёнка
26.10.1837 ст.
Сын: Савельев Косьма
Отец ребёнка: Григорьев Савва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорьев Савва
Смерть
Неизвестно