Ważyński Władysław Leon
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.01.1889
Жена: (Gorska) Wanda Krystyna
Рождение ребёнка
20.04.1890
Сын: Ważyński Konstanty Kazimierz
Мать ребёнка: (Gorska) Wanda Krystyna
Рождение ребёнка
14.02.1891
Дочь: (Ważyńska) Stanisława Ludwika
Мать ребёнка: (Gorska) Wanda Krystyna
Рождение ребёнка
24.05.1895
Мать ребёнка: (Gorska) Wanda Krystyna
Рождение ребёнка
12.06.1899
Сын: Ważyński Kazimierz
Мать ребёнка: (Gorska) Wanda Krystyna
Смерть
Неизвестно