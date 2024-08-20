Ważyński Władysław Leon — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ważyński Władysław Leon

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Ważyński Leon Franciszek

Мать: (Szwykowska) Olimpia Michalina Anna

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.01.1889

Жена: (Gorska) Wanda Krystyna

Рождение ребёнка
20.04.1890

Сын: Ważyński Konstanty Kazimierz

Мать ребёнка: (Gorska) Wanda Krystyna

Рождение ребёнка
14.02.1891

Дочь: (Ważyńska) Stanisława Ludwika

Мать ребёнка: (Gorska) Wanda Krystyna

Рождение ребёнка
24.05.1895

Сын: Ważyński Michał Józef

Мать ребёнка: (Gorska) Wanda Krystyna

Рождение ребёнка
12.06.1899

Сын: Ważyński Kazimierz

Мать ребёнка: (Gorska) Wanda Krystyna

Смерть
Неизвестно

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