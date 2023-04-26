Немоловская Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немоловская Лидия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Немоловский Всеволод Васильевич

Отец ребёнка: Немоловский Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Немоловский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Немоловский Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Немоловский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Немоловский Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Немоловский Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Немоловский Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Галина Васильевна

Отец ребёнка: Немоловский Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немоловский Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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