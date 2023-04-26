Немоловская Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Сын: Немоловский Всеволод Васильевич
Отец ребёнка: Немоловский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Немоловский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Немоловский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Немоловский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Немоловский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Немоловский Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Немоловский Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Галина Васильевна
Отец ребёнка: Немоловский Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно