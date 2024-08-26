Питолина (Шалгунова) Маремьяна (Мариамна) Никифоровна (Фёдоровна) Около 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Питолина (Шалгунова) Маремьяна (Мариамна) Никифоровна (Фёдоровна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Питолин Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Питолин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Питолин Яков Алексеевич

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
21.07.1858

Сын: Питолин Прохор Алексеевич

Отец ребёнка: Питолин Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
12.08.1858

Сын: Питолин Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Питолин Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
18.06.1860

Сын: Питолин Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Питолин Яков Алексеевич

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1862

Сын: Питолин Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Питолин Яков Алексеевич

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
ГААО Фонд № 29. Оп.25. Д. 19
Рождение ребёнка
06.02.1865

Сын: Питолин Власий Яковлевич

Отец ребёнка: Питолин Яков Алексеевич

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
ГААО Фонд № 29. Оп.25. Д. 52 (Метрические книги 1865)
Рождение ребёнка
09.01.1871

Дочь: Питолина Феозва Яковлевна

Отец ребёнка: Питолин Яков Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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