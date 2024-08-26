Питолина (Шалгунова) Маремьяна (Мариамна) Никифоровна (Фёдоровна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Питолин Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Питолин Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
21.07.1858
Сын: Питолин Прохор Алексеевич
Отец ребёнка: Питолин Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
12.08.1858
Отец ребёнка: Питолин Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
18.06.1860
Отец ребёнка: Питолин Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
05.02.1862
Сын: Питолин Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Питолин Яков Алексеевич
ГААО Фонд № 29. Оп.25. Д. 19
Рождение ребёнка
06.02.1865
Отец ребёнка: Питолин Яков Алексеевич
ГААО Фонд № 29. Оп.25. Д. 52 (Метрические книги 1865)
Рождение ребёнка
09.01.1871
Дочь: Питолина Феозва Яковлевна
Отец ребёнка: Питолин Яков Алексеевич
Смерть
Неизвестно