Кузнецова (Ушакова) Лариса ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ушаков? ? Сын Ларисы
Отец ребёнка: Ушаков? 1-Й I Муж Ларисы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ушаков ?
Отец ребёнка: Кузнецов Валентин Михайлович
Бракосочетание
25.06.2000