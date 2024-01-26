Кузнецова (Ушакова) Лариса ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Ушакова) Лариса ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Ушаков? 1-Й I Муж Ларисы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушаков? ? Сын Ларисы

Отец ребёнка: Ушаков? 1-Й I Муж Ларисы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков? 1-Й I Муж Ларисы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушаков ?

Отец ребёнка: Кузнецов Валентин Михайлович

Бракосочетание
25.06.2000

Муж: Кузнецов Валентин Михайлович

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