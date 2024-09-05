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Воронина Авдотья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Дмитрий Ларионович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Воронин Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Воронин Дмитрий Ларионович

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Воронина Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Воронин Дмитрий Ларионович

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Воронина Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Воронин Дмитрий Ларионович

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Воронин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Воронин Дмитрий Ларионович

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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