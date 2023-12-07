Тараканов Семен Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1709
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тараканов Ларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терентьева (Тараканова) Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1690
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1694
Сын: Тараканов Артемий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1696
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1709