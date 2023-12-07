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Тараканов Семен Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1709

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тараканов Ларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терентьева (Тараканова) Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Тараканов Осип Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Тараканов Артемий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1696

Сын: Тараканов Яков Семенович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1709

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