Чемерчева (Ульянова) Елена Яковлевна 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чемерчева (Ульянова) Елена Яковлевна

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Ульянов Яков Иванович

Мать: Ульянова (Лазарева) Ольга Абрамовна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1894 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 707 Елена Яков Иванов нет Ольга Абрамова
Бракосочетание
1911

Муж: Чемерчев Андрей Терентьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1911 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1458 Андрей Терентьев Чемерчев 27 нет нет 1884 Гремячка Елена Яковлева 19 Яков Иванов Ульянов 1892 Гремячка Чемерчевы
Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Чемерчева) Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Чемерчев Андрей Терентьевич

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1912 О родившихся Гремячка 4 176 1591 Елизавета Андрей Терентьев Чемерчев Елена Яковлева
Смерть
Неизвестно

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