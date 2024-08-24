Чемерчева (Ульянова) Елена Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
1894 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 707 Елена Яков Иванов нет Ольга Абрамова
Бракосочетание
1911
1911 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1458 Андрей Терентьев Чемерчев 27 нет нет 1884 Гремячка Елена Яковлева 19 Яков Иванов Ульянов 1892 Гремячка Чемерчевы
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Чемерчева) Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Чемерчев Андрей Терентьевич
1912 О родившихся Гремячка 4 176 1591 Елизавета Андрей Терентьев Чемерчев Елена Яковлева
Смерть
Неизвестно