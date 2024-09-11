Закирьянова-Курбанова (Курбанова) Зифа Улфатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закирьянова-Курбанова (Курбанова) Зифа Улфатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1967

Отец: Курбанов Улфат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.2000

Сын: Закирьянов Искандер Илгизарович

Отец ребёнка: Закирьянов Илгизар Оуфатович

Рождение ребёнка
09.04.2009

Сын: Закирьянов Ильяс Илгизарович

Отец ребёнка: Закирьянов Илгизар Оуфатович

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