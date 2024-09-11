Закирьянова-Курбанова (Курбанова) Зифа Улфатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1967
Отец: Курбанов Улфат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.2000
Сын: Закирьянов Искандер Илгизарович
Отец ребёнка: Закирьянов Илгизар Оуфатович
Рождение ребёнка
09.04.2009
Сын: Закирьянов Ильяс Илгизарович
Отец ребёнка: Закирьянов Илгизар Оуфатович