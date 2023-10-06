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Годило Николай Филиппович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.05.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1882

Отец: Годило Филипп Афанасьевич

Мать: Годило Ольга Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.10.1902

Жена: Годило Мария Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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