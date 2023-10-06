Годило Николай Филиппович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения08.05.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1882
Отец: Годило Филипп Афанасьевич
Мать: Годило Ольга Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.10.1902
Жена: Годило Мария Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно